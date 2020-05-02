محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن اللجنة ستعقد اجتماعَين، صباح غدٍ الأحد؛ لعرض ومناقشة اتفاقيتَين تمت إحالتهما إلى اللجنة، لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الإفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.
وأشار رضوان إلى أن الاتفاقية الأولى تختص بالمعاهدة المقترحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، والاتفاقية الثانية خاصة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر "إفريقية النواب" تناقش اتفاقيتَي إنشاء تجمع دول الساحل ومفوضية الاتحاد الإفريقي.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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