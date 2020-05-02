الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي في سيناء وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

استنكرت الكويت بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء على عدد من قوات الجيش المصري . وأعرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب المصدر عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار مصر لن تنال من عزم الأشقاء في مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله ليتحقق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق.

وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

العربية الشقيقة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.وأعرب المصدر عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار مصر لن تنال من عزم الأشقاء في مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله ليتحقق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق.وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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