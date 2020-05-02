بعد اتهامهما بالتحرش الجنسي.. نصيحة من ترامب لمنافسه بايدن

ساند الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، الذي يواجه ادعاءات بالاعتداء الجنسي على امرأة قبل 3 عقود، داعيا إياه لـ "محاربة" هذا الاتهام.

وقال ترامب الذي كان هو نفسه عرضة لاتهامات كهذه سابقا، خلال مقابلة إذاعية أمس الجمعة: "أود فقط أن أقول لجو بايدن: فقط أخرج وحارب الاتهام".

وأضاف: "إنها مشكلته، لكني أفضل أن أواجه أو أن أنفي. إذا لم يكن الأمر صحيحا،

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عليك نفيه"، مشيرا إلى أنه نفسه كان "ضحية اتهامات مزيفة كهذه لا معنى لها".

وتعتبر هذه النصيحة أول تعليق علني لترامب على القضية، منذ أن كسر بايدن صمته بشأنها ونفى "بشكل قاطع" في مقابلة تلفزيونية الاتهام بارتكابه الاعتداء الجنسي قبل سنوات عديدة على موظفة كانت تعمل لديه.

وأضاف بايدن، الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات

الرأي قبل انتخابات يناير الرئاسية: "لا أعرف لماذا تتم إثارة كل هذا بعد 27 عاما".

واتهمت تارا ريد، الموظفة السابقة لدى بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، المرشح الرئاسي الديمقراطي بحصرها إلى حائط وملامسة جسمها عام 1993، عندما كانت لا تزال في التاسعة والعشرين من عمرها.

وكان ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016، واجه عشرات الاتهامات من جانب نساء، راوحت بين التحرش والاغتصاب.

وقبل الانتخابات، ظهر تسجيل فيديو يعود إلى عام 2005 يُظهر ترامب وهو يفاخر بشهرته التي تسمح له بـ"ملامسة" النساء في أي وقت يريد.