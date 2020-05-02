كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تهنئ ووهان لانهاء حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، مدينة ووهان الصينية لعدم تركها حالات فيروسات تاجية حادة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

كانت ووهان نقطة الانطلاق لتفشي الفيروس التاجي في البلاد، وتم وضعها تحت الإغلاق في يناير، وتم رفع التأمين فقط في أبريل.

وأضافت فان كيركوف، إن تلك المدينة كانت الأكثر تضررا في وقت مبكر، "ولا يسعنا سوى ابداء الإعجاب والشكر على الجهود الدؤوبة لشعب ووهان. إنها أخبار جيدة أن نسمع أنه لا توجد حالات خطيرة من ووهان". كما أثنت على السكان الذين اتبعوا إجراءات الطوارئ وبقوا في المنزل.

وتابعت: "نرفع قبعاتنا إليك ونشكرك على التزامك وخدمتك ومشاركتنا بما استطعت أن تفعله".

