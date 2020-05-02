اخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ44 في سوريا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات لـ44 في سوريا والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

 

Advertisements

وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 إصابة.

 

 

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27 حالة، بعد شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا لـ44 في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا