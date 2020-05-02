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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا لـ44 في سوريا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 إصابة.
وأوضحت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27 حالة، بعد شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.
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