شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا لـ44 في سوريا والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

Advertisements وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 إصابة. وأوضحت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27 حالة، بعد شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

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