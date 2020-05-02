235 ألف وفاة بكورونا حول العالم

السبت 2 مايو 2020

ارتفع العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 235 ألفا و519 شخصا حول العالم، منذ ظهور الوباء للمرّة الأولى في الصين ديسمبر/كانون الأول.



الحصيلة الأخيرة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة والسلطات الوطنية المختصّة ومعلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش الجمعة.

وسُجّلت أكثر من 3.303.510 إصابات في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 1.003.600 على الأقلّ. وهذا العدد لا يعكس إلّا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

ومنذ التعداد الذي أُجري الخميس حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، سُجّلت 3.982 حالة وفاة جديدة و70.199 إصابة جديدة في أنحاء العالم. والدّول التي شهدت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة خلال 24 ساعة هي المملكة المتّحدة (739) والبرازيل (435) وإسبانيا (281).

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والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً جرّاء الوباء، إذ سجّلت حصيلة الوفيّات على أراضيها 63.127 من أصل 1.082.411 إصابة. وأُعلن شفاء 159.663 شخصاً على الأقلّ.

والدّول الأكثر تضرّراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28.236 وفاة من أصل 207.428 إصابة، تليها بريطانيا مع 27.510 وفيّات (من بين 177.454 إصابة)، وإسبانيا مع 24.824 وفاة (215.216 إصابة) وفرنسا مع 24.594 وفاة و167.346 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرّراً، بلجيكا التي سجّلت أكبر عدد من الوفيّات مقارنةً بعدد سكّانها، مع 66 وفاة بين كلّ 100 ألف نسمة، تليها إسبانيا (53)، وإيطاليا (47)، المملكة المتحدة (41) وفرنسا (38).

أمّا في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونج كونج) فسُجّل رسميّاً ما مجموعه 82.874 إصابة، بينها 4.633 وفاة، فضلا عن 77.642 حالة شفاء.

وسُجّلت في أوروبا 140.101 وفاة من أصل 1.495.563 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 66.589 وفاة (1.137.191 إصابة)، وفي أمريكا اللاتينيّة وجزر الكاريبي 11.548 وفاة (218.824 إصابة)، وفي آسيا 8.727 وفاة (227.471 إصابة) والشرق الأوسط 6.791 وفاة (176.715 إصابة) وأفريقيا 1.645 وفاة (39.668 إصابة) وأوقيانيا 118 وفاة (8.086 إصابة).