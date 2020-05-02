تونس تسجل 4 إصابات ووفاة واحدة جديدة بكورونا

السبت 2 مايو 2020

سجلت تونس، الجمعة، 4 إصابات ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إلى 998 العدد الإجمالي للمصابين، و41 عدد الوفيات.



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وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان إنها سجلت 316 حالة شفاء، مشيرة إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 569 تحليلا مخبريا.

وأشارت إلى أن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 223 حالة.