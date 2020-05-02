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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 91 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد "كوفيد-19"، متضمنة “5” حالات وفاة، وفقا للعين.
وقالت وزارة الصحة ووفقا للتقارير الوبائية تم تسجيل "5" حالات وفاة، منها بولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقاً وحالتان بولاية الجزيرة.
وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها (71) إصابة بولاية الخرطوم، و(7) إصابات بولاية شمال كردفان و(6) إصابات بولاية سنار، و(3) إصابات بالجزيرة، فيما سجلت ولاية نهر النيل “حالتين” وشمال دارفور والقضارف حالة واحدة.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (533) حالة، متضمنة (36) وفاة، ووصل إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في السودان إلى 474 إصابة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (46).
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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