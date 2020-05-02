- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكمال تهنئ العمال بيومهم العالمي والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
هنأت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل اليمنية، الدكتورة ابتهاج الكمال، العمال بيومهم العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، متمنية ان تعود المناسبة وقد تحقق لليمن التقدم والازدهار.
وقالت الكمال في بيان بهذه المناسبة " تمر هذه المناسبة، واليمن ومن حوله العالم يعيش ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا، التي ألقت بتأثيراتها المباشرة على قطاع العمل والعمال في كافة أنحاء العالم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي عمل كافة الحلول المناسبة واللازمة لاستقرار هذا القطاع والعاملين فيه".
وأشادت بالدور الكبير للعمال في بناء اليمن، واستمرارهم في تقديم الجهود الكبيرة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من أزمات وأوضاع اقتصادية صعبة، مثمنة دور المرأة اليمنية العاملة ودورها الهام والمشترك الى جانب شقيقها الرجل في تربية الأجيال وتعليمها ولجهودهن المتميزة، على كافة المستويات في ميادين العمل المتنوعة.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية كل الشكر والتحية للعمال في كافة القطاعات خصوصاً القطاع الصحي الذين يعملون ليلاً ونهاراً للحفاظ على صحة وسلامة ابناءنا في المحافظات، مؤكدة بأن نضالاتهم في الحفاظ على صحة المجتمع فخراً لكل مواطن يمني.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تقدر عالياً جهود العمال، ومستمرة في تقديم الدعم لهم في كافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكمال تهنئ العمال بيومهم العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.