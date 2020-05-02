الرئيس هادي يعزي في وفاة القاضي محمد الناخبي

السبت 2 مايو 2020

بعث رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة إلى علي محمد الناخبي وكافة أفراد أسرته بوفاة والده القاضي محمد علي الناخبي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن.



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واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته في مجال القضاء وتمكنه من اداء رسالته بإخلاص وتفان وتمتعه بالنزاهة والكفاءة في كافة الأعمال القضائية التي أوكلت إليه.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.