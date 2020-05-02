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شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني: مليشيا الحوثي ستواجه مصير حزب الله اللبناني والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الانقلابية ستواجه مصير حزب الله اللبناني في تصنيفه كمنظمة ارهابية.
واكد ان إصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة ايرانية قذرة لاقلاق امن واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسلام والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف بقوائم الارهاب العالمية.
وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي لن تظل بمعزل عن الاجراءات الدولية لمواجهة المليشيات الطائفية الايرانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية والحد من مخاطرها على امن واستقرار المنطقة والسلم والامن الدوليين.
وندد الارياني باستمرار مليشيا الحوثي كحجر عثرة امام انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث والدعوات الدولية لوقف القتال وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا غير آبهة بمعاناة وحياة اليمنيين.
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