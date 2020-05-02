شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ بتعز تناقش توفير الموارد لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 ناقشت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز في اجتماعها الإستثنائي ،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة الدكتور عبد القوي المخلافي، المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

Advertisements وأكد الاجتماع ،على اهمية توفير الدعم المالي بشكل عاجل لمكتب الصحة لتجهيز فرق الإستجابة الطارئة والمحاجر الصحية. .مشدداً على ضرورة نشر الوعي الصحي بالوباء من حيث الاعراض وطرق الوقاية منه و تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وتنفيذ النزول الميداني لفرق التوعية الى الاسواق للتوعية بمخاطر هذا الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية في الاماكن العامة . واهاب المخلافي بأعضاء اللجنة الإرتقاء الى مستوى التحديات والعمل بمسؤلية وطنية واخلاقية ودينية لمواجهة الوباء.

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