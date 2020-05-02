شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. شاهد بالصور أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد شائعات مرضه ووفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن وسائل إعلام في كوريا الشمالية؛ صورًا تظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعد ثلاثة أسابيع من الشائعات عن مرضه ووفاته.

وبدا أن الزعيم الكوري الشمالي في الصور بحالة وصحة جيدة، ولم تبدو عليه أي علامات للمرض، وذلك خلافًا للشائعات عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب ووفاته سريريًا.

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وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون قص شريط افتتاح مصنع للأسمدة، مبينةً أنه “حضر الاحتفال أمس الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم.

جدير بالذكر أن كيم جونغ أون لم يظهر كيم علنًا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في 11 نيسان/أبريل، ورجحت تقارير صحفية حينها أنه إما توفي أو يعاني من مشكلة صحية كبيرة.