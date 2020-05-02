شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة منذ أكثر من شهر والان نبدء بالتفاصيل
وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 مارس عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأمريكية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.
وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا في عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.
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