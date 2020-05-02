كيف رد ترامب على أنباء ظهور زعيم كوريا الشمالية؟

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التعليق على الأنباء حول ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنا للمرة الأولى منذ اختفائه قبل نحو 20 يوما.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن"، مضيفا "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

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وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد قالت إن كيم حضر مراسم احتفال خاصة بالانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة في مدينة سونتشون جنوبي مقاطعة بيونغان.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.