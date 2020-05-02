نشرت وسائل اعلامية كورية، صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد 20 يوما من الغياب، ليدحض الشائعات حول صحته. جاء ذلك خلال حضوره مراسم الانتهاء من مصنع للأسمدة في سونتشون بإقليم بيونغان الجنوبي الذي يصادف يوم العمال. ويعد هذا أول نشاط علني منذ مشاهدته لآخر مرة في 11 نيسان، وهو يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد انباء تدهور صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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