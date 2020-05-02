اخماد حريق كبير في عمارة تجارية ببابل 'صور'

افاد مصدر امني، السبت، بأخماد حريق كبير اندلع في عمار تجارية بمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في عمارة أرض الزعفران التجارية مع عدد من بسطيات بيع الملابس، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "ثمانية فرق من الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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