كنا: قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين

علق النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، السبت، على قائمة المرشحين لتولي مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، المتداولة من قبل وسائل إعلام.

وقال كنا في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! ) وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون !" وقال كنا في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! ) وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون !" وأضاف، أن "المكلف يقول بكونها مرشحة الكنيسة التي تنفي ذلك، والسيدة تفتخر بعضويتها في الديمقراطي الكردستاني ! حزورة ! عذرا سيادة المكلف، ارادة المكون من خلال نوابه لم تحترم ، بالتوفيق".

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