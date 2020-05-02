مع انشغال الكثيرين في العمل وراء شاشات الحواسب مؤخرا قررت شركة مايكروسوفت تعديل تطبيق Your Phone الشهير لتمكن المستخدمين من التحكم بالموسيقى التي تعمل في الهواتف من الحاسب مباشرة.
وستوفر هذه الميزة في تطبيق Your Phone قائمة تشغيل خاصة تعرض أسماء الأغاني الموجودة في الهاتف، وتمكن المستخدم من تشغيل الأغنية وإيقافها والتحكم بمستوى الصوت، أو الانتقال إلى الأغنية التي توجد بعدها أو قبلها في القائمة.
وكانت مايكروسوفت قد طرحت تطبيق Your Phone منذ بضع سنوات وزودته بميزات لمزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين هواتف أندرويد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، والعام الفائت أدخلت عليه ميزة إضافية تسمح باستخدامه لإجراء المكالمات الصوتية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من التحكم بموسيقى الهاتف عبر الحواسب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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