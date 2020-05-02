ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من التحكم بموسيقى الهاتف عبر الحواسب!

وتبعا للمعلومات المتوفرة طورت مايكروسوفت نسخة جديدة من تطبيق Your Phone لتعمل مع أنظمة "ويندوز 10" الخاصة بالحواسب، وستأتي هذه النسخة بعدة ميزات إضافية منها ميزة تمكن مستخدم الحاسب من مزامنة التطبيق مع هواتف أندرويد ليتمكن من التحكم بالموسيقى التي تعمل بالهواتف عبر الحاسب.وستوفر هذه الميزة في تطبيق Your Phone قائمة تشغيل خاصة تعرض أسماء الأغاني الموجودة في الهاتف، وتمكن المستخدم من تشغيل الأغنية وإيقافها والتحكم بمستوى الصوت، أو الانتقال إلى الأغنية التي توجد بعدها أو قبلها في القائمة.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت تطبيق Your Phone منذ بضع سنوات وزودته بميزات لمزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين هواتف أندرويد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، والعام الفائت أدخلت عليه ميزة إضافية تسمح باستخدامه لإجراء المكالمات الصوتية أيضا.

