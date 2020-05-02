شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يساوم الديمقراطيين على مساعدة الولايات المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير متعجل" في تقديم مساعدات مالية اتحادية للولايات الأمريكية التي تعاني من عجز مالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف الرئيس الأمريكي المقبل على منافسة انتخابية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "أنه على الديمقراطيين تقديم تنازلات إذا كانوا يريدون الحصول على مساعدات لحكومات الولايات".

وذكر ترامب في مقابلة إذاعية مع المعلق المحافظ دان بونجينو "إذا أرادوا ذلك (المساعدات) فعليهم منحنا الكثير"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كان الاتحاد الوطني لحكام الولايات الأمريكية برئاسة حاكم ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوجان قد دعا الكونجرس إلى تخصيص 500 مليار دولار إضافية لتمويل النقص في ميزانيات الولايات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، في تقرير لها الجمعة، إلى أنه رغم أن "قانون مساعدة وتخفيف تداعيات فيروس كورونا والأمن الاقتصادي" يخصص 150 مليار دولار للولايات والسلطات المحلية فإن هذه الأموال يجب إنفاقها على مواجهة فيروس كورونا فقط.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد أعلن موافقته على شراء سندات قصيرة الأجل تصدرها البلديات لاستخدام حصيلة بيع هذه السندات في برامج الإقراض العاجل للمتضررين من تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب تقديرات معهد بروكينجز للأبحاث، فإن الولايات والحكومات المحلية الأمريكية تحتاج إلى 500 مليار دولار على الأقل لتمويل العجز المالي حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها العامة، مثل الرعاية الصحية والأمن للمواطنين.

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من ناحيتها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، إنها ستسعى إلى تخصيص تريليون دولار لمساعدة حكومات الولايات كجزء من مشروع قانون التحفيز الاقتصادي المقبل.

وحذر رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، من أن الاقتصاد الأمريكي "قد يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني من 2020" بسبب وباء كورونا "كوفيد- 19".

وأعلن خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف بعد حجم ومدة التباطؤ الاقتصادي، وهما إلى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس".

وشدد جيروم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيسعى إلى ضمان "انتعاش متين قدر الإمكان".

وتابع جيروم: "لتحقيق هذه الغاية سيستخدم البنك المركزي كل الأدوات المتاحة لأن الاقتصاد سيحتاج بالتأكيد إلى دعم أكبر مما قدم حتى الآن".

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء "لم نتصور يوماً أن نغلق اقتصادنا بسبب عدو خفي لكننا تصرفنا على النحو الصحيح".

وأبقى صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وجددوا تعهدهم ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد.

وقال صناع السياسات إن جائحة فيروس كورونا "ستثقل كاهل" توقعات المدى القريب وتفرض "مخاطر كبيرة" على المدى المتوسط.