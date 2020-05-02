الجيش الليبي يصد هجوما للمليشيات جنوبي طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، صد هجوم جديد للمليشيات الإرهابية، استهدف مناطق جنوب العاصمة طرابلس، واستراجاع عدة نقاط.



وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش، الجمعة إن "القوات تمكنت من صد هجوم جديد للميليشيات استهدف مناطق في محوري عين زارة، ومحور المشروع القريب من وسط العاصمة طرابلس".

وأضاف الصابر وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الليبي تمكن من تدمير مدرعة نوع "كيربي"، وسيطر على 5 مدرعات خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لقتل "أحمد أبوأسعد" أحد قادة المليشيات، ورئيس المجلس الاجتماعي المليشياوي التابع لحكومة الوفاق.

وأوضح الصابر أن الجيش الليبي يحافظ على تمركزاته على طول خط المواجهة في جنوب العاصمة طرابلس منذ رفض المليشيات الهدنة المقترحة.

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وأشار المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، إلى أن القوات تسيطر حاليا على شارع المطبات بالكامل، موضحا أن وحدات الجيش الليبي سحبت 7 جثث لعناصر الحشد المليشياوي (مرتزقة سوريين) من محور المشروع.

والأربعاء، أعلن الجيش الليبي، وقف العمليات العسكرية في طرابلس خلال شهر رمضان، مع احتفاظه بحق الرد حال مهاجمة قواته.

وتعد هذه الهدنة هي الثالثة التي يعلن عنها، إذ تسري في ليبيا هدنتان أولاهما معلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة دولية، والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.