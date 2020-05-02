علاج إماراتي لفيروس كورونا بنتائج واعدة‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حصل علاج مبتكر وواعد بالخلايا الجذعية لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد بالإمارات.



Advertisements

وطوّر هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومُنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.

وجرى تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.