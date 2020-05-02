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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علاج إماراتي لفيروس كورونا بنتائج واعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
حصل علاج مبتكر وواعد بالخلايا الجذعية لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد بالإمارات.
وطوّر هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومُنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.
وجرى تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.
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