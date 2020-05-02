الإمارات تحرص على حماية عامليها من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منذ بداية تفشي وباء جائحة كورونا المستجد، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية عامليها من التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء بعدد من المبادرات أبرزها برنامج دعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.



حيث أطلقت هذه المبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويتضمن حزمة إجراءات تدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

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