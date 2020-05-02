ارتفاع إصابات كورونا إلى 1932 حالة مؤكدة في نيجيريا

أعلن المركز النيجيري لمكافحة ​الأمراض​ تسجيل 204 ​حالات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1932. ولفتت المصادر وفق وكالة الأنباء ​السعودية​ " واس "، إلى شفاء 319 مصابًا ووفاة 58 شخصًا. وكانت ​نيجيريا​ قد اتخذت جملة من التدابير من أجل الحد من انتشار الفيروس من بينها فرض حظر صحي وإيقاف العديد من الأنشطة، إلى جانب إطلاق سراح مئات ​السجناء​

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