الآلاف يتظاهرون في كاليفورنيا للمطالبة بإنهاء الحجر الساري منذ ستة أسابيع

تظاهر الآلاف في ​كاليفورنيا​ للمطالبة برفع الحجْر الساري منذ ستّة أسابيع، حاملين أعلام الولايات المتّحدة ولافتات، ومرتدين قبّعات كُتبت على بعضها رسائل مؤيّدة للرئيس ​دونالد ترامب​.

وهتف المتظاهرون "افتحوا كاليفورنيا!". وكُتب على لافتات "كلّ الوظائف ضروريّة"، "الحرّية ضروريّة".

وقال الحاكم غافن نيوسوم لصحافيّين إنّه يتفهّم الإحباط الذي دفع إلى ​الاحتجاجات​، وكذلك "قلَق" ​المتظاهرين​ "بشأن ​الاقتصاد​ ومستقبل عائلاتهم"، مشيرا إلى أنّه سيصدر عنه في الأيام المقبلة إعلانٌ بشأن إجراءات الحجر.

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وتوجّه نيوسوم إلى المتظاهرين قائلا: "اعتنوا بأنفسكم. ضعوا كمّامة. احترموا التباعد الجسدي. هذا المرض لا يُفرّق بين متظاهر وديمقراطي وجمهوري".

وسجّلت كاليفورنيا 91 حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات إلى 2073.

وسجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقةليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جرّاء الفيروس إلى 64700.