الجيش الأميركي يقتل مدنيا سوريا قرب حقل نفطي بدير الزور

لقي مواطن سوري مصرعه برصاص الجيش الأميركي قرب حقل "كونيكو" النفطي بريف دير الزور في شمال شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "سانا" عن شهود عيان أن جنودا أميركيين تعمدوا إطلاق النار على أحد المدنيين بسبب انحراف سيارته عن الطريق العام قرب حقل "كونيكو" ما أدى إلى وفاته على الفور.
وتنتشر وحدات من الجيش الأميركي في محافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين، حيث تتركز حول حقول النفط والغاز، رغم رفض الحكومة السورية ودعواتها لواشنطن بسحب قواتها من الأراضي السورية، واتهامها للقوات الأميركية بسرقة النفط والموارد الطبيعية.
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