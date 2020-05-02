الجيش الأميركي يقتل مدنيا سوريا قرب حقل نفطي بدير الزور

لقي مواطن سوري مصرعه برصاص ​الجيش الأميركي​ قرب حقل "كونيكو" ​النفط​ي بريف ​دير الزور​ في شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "سانا" عن شهود عيان أن جنودا أميركيين تعمدوا ​إطلاق النار​ على أحد المدنيين بسبب انحراف سيارته عن الطريق العام قرب حقل "كونيكو" ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتنتشر وحدات من الجيش الأميركي في محافظتي ​الحسكة​ ودير الزور السوريتين، حيث تتركز حول حقول ​النفط والغاز​، رغم رفض ​الحكومة السورية​ ودعواتها ل​واشنطن​ بسحب قواتها من ​الأراضي السورية​، واتهامها للقوات الأميركية بسرقة النفط والموارد الطبيعية.