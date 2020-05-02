أشار المتخصصون في هيئة حماية المستهلك الروسية في تقرير نشرته "روس بوتريب نادزور" الى ان هناك اختلافات بين أعراض الحساسية الموسمية وعدوى فيروس كورونا الجديدة"، لافتين الى أنه "مع الحساسية الموسمية لا توجد زيادة في درجة الحرارة ولا يوجد ضعف ملحوظ وتعب ولا ألم عضلي ولا سعال باستثناء مرضى الربو القصبي ولا ضيق في التنفس باستثناء مرضى الربو القصبي أيضا".
واشار المتخصصون الى ان أعراض الحساسية تشمل سيلان الأنف، والتهاب الحلق، واحمرار العينين ، والدمع، والحكة، لافتين الى أن "الحساسية ليست عاملاً في زيادة خطر العدوى والإصابة بكورونا بشكل شديد الاستثناء هو الربو القصبي الشديد وغير المنضبط ومرض الانسداد الرئوي المزمن".
هذا واوصت الهيئة ببقاء مرضى الحساسية في المنزل، وتنصح أيضًا مرضى الحساسية بتركيب نظام لتنقية الهواء في غرفة المعيشة وترطيب المنزل يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة حماية المستهلك الروسية تشرح كيفية التمييز بين الحساسية وكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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