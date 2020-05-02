ترودو يحظر الأسلحة الهجومية في كندا

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مونتريال: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة حظر الأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عمليّة إطلاق نار تشهدها كندا.

قال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي "صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة"، مشدّدًا على أنّ هذه الأسلحة "لا مكان لها في كندا". تبنّت الحكومة مرسومًا يحظّر استخدام وبيع واستيراد ونقل هذه الأسلحة الهجوميّة ذات الطراز العسكري.

يأتي هذا الإعلان بعد 12 يومًا على إقدام رجل مسلّح على قتل 22 شخصًا خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفيّة في كندا، في أسوأ عمليّة من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. واستخدم منفّذ العمليّة أسلحة عدّة، وصفت الشرطة واحدًا منها على الأقلّ بأنّه سلاح هجومي، وقد تمّ الآن حظره.

قال ترودو "في أنحاء البلاد، يستخدم العديد من الأشخاص أسلحة ناريّة بشكل قانونيّ ومسؤول، سواء من أجل العمل أو الصيد. ولكنّكم لا تحتاجون إيه آر-15 لصيد غزال".

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ عمليّات إطلاق النار ليست حدثًا استثنائيًّا في كندا، لافتاً إلى أنّها تميل "إلى الحدوث أكثر من ذي قبل". وتُعتبر عمليّات إطلاق النار الجماعية في كندا أقلّ شيوعًا مقارنة بالولايات المتحدة، لكنّ ترودو قال إنّ "الحقيقة المفجعة" هي أنها تميل "إلى الحدوث أكثر من ذي قبل".

قال ترودو إنّ "أحداثًا مثل المأساة التي حدثت أخيرًا في نوفا سكوتيا، والاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك عام 2017 والمذبحة التي وقعت في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989، ما كان يجب أن تحصل".

جعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءًا من حملته الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة في العام 2015. وهو كرّر تعهّده هذا أثناء حملته لانتخابات أكتوبر 2019 التي فاز فيها بولاية أخرى.

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة المحافظة أندرو شير إعلان ترودو حظر الأسلحة الهجوميّة. وقال "إنّ نزع الأسلحة الناريّة من المواطنين الذين يحترمون القانون لا يفعل شيئًا لوقف المجرمين الخطرين الذين يحصلون على أسلحتهم بطريقة غير مشروعة".