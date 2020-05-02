شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب جهات العمل ووسائل الانتقالات بتوفير التدابير الوقائية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالبرلمان ، كافة جهات العمل ووسائل الانتقالات بتوفير وسائل الحماية الصحية والأدوات الوقائية للعاملين بها من كمامات ومطهرات وغيرها من الأدوات المستلزمة للوقاية حسب طبيعة عمل كل قطاع وإلزام العاملين بها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الى أن التصدي لانتشار فيروس كورونا يتطلب اتخاذ كافة التدابير الوقائية حال النزول للعمل أو لأى ضرورة قصوى، موضحا أنه من المهم تفعيل آليات السلامة المهنية والتي ينص عليها القانون .

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وشدد " أبو العلا" على أن التعايش مع كورونا وعودة الحياة لطبيعتها قد يكون أحد السيناريوهات ولكن يرتبط ذلك بقياس عدد الإصابات خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه من الضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية وفق منظمة الصحة العالمية ضرورة لمنع فرص التقاط العدوي.

واعتبر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحكومة حتى الآن تسير فى الاتجاه الصحيح لمكافحة كورونا ووزارة الصحة تسمع لكافة الاقتراحات الخاصة ببروتكول العلاج.

