شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المُقبل لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع فى أسوان بتاريخ 11/ 12/ 2019، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المُتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المُضيفة، ويتمتع المركز بالشخصية القانونية التى تُخوله الأهلية اللازمة للتعاقد والتقاضى وحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وذلك لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

وتتمثل أهداف المركز فى التالى:

1- مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع

2- تحليل جذور النزاعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف

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3- مساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع

4- حشد الموارد لتنفيذ المشاريع ذات التأثير السريع

5- إجراء التدريبات وتنظيم برامج بناء القدرات

6- نشر الخبراء فى المناطق التى تعرضت للنزاعات المُسلحة

7- تعزيز إدارة المعلومات وتقديم الاستشارات حول أفضل السُبل لتنفيذ أهداف سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع