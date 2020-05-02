الخارجية السودانية تدين الهجوم الإرهابى فى سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الخميس، في منطقة بئر العبد، شمال مدينة سيناء، والذي أدى إلى وقوع عدد مقدر من الضحايا والمصابين.

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وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن جمهورية مصر العربية، وسلامة شعبها، ويشكل إمعاناً من طرف الجماعات الإرهابية في إنتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الوزارة، تضامن السودان الكامل مع مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها، وتقدمت بأصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتتمنى للمصابين عاجل الشفاء.