أول مشاهد لظهور زعيم كوريا الشمالية بعد اختفائه 3 أسابيع

كتب: ضياء السقا

نشرت وسائل إعلام كورية، صورا للظهور الأول لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، خلال مشاركته في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول ظهور علني له منذ 11 إبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، إن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم".

وسجل زعيم كوريا الشمالية ظهوره الرسمي الأول بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، بل زعمت بعض وسائل الإعلام، بأنه فارق الحياة بعد أزمة صحية حادة، وسط صمت من الجهات الرسمية.

وأعلن الراديو الرسمي الكوري الشمالي، الأحد، بأن الزعيم كيم يونج أون، وجه رسالة شكر لعمال وموظفين كوريين، وهي الإشارة الرسمية الأولى، لعودته لنشاطه الاعتيادي بعد أنباء عن مرضه ووفاته.

وقالت الإذاعة الرسمية، إن كيم يونج أون، نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون.

وكان رئيس جمعية الصداقة الكورية، قد نفى الأنباء المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، متأثرا بأزمة صحية.

وقال أليخاندرو كاو دي بينوس، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، إن هذه الشائعات "كاذبة وخبيثة".

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من جانبها، قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن صحة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قد تكون أكثر خطورة مما كان يعتقد فى البداية.

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن كيم كان يعاني من مرض خطير بعد جراحة القلب، ودخل فى حالة غيبوبة بعد إجراء دعامات قلبية.

وأفادت صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية، السبت، بأن هناك تكهنات بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التكهنات غذاها تقرير لنائب مدير تليفزيون هونج كونج، والذي تحدث فيه عن حالته الصحية المتأخرة، خاصة بعد إرسال الصين فريقًا طبيًا لتحديد حالته الصحية.

ونقلت الصحيفة عن جان سون، قوله إن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية خطرة للغاية، مضيفًا أن السلطات المحلية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل عليه التعافي، وهذا كل ما نحتاج إلى معرفته في الوقت الحالي.

وأشار نائب مدير تليفزيون هونج كونج إلى إن هناك اعتراف بوفاة الزعيم الكوري الشمالي، مضيفاً أن السلطات لا ترغب في تأكيد ذلك لتجنب المخاطر التي يجلبها خبر وفاته، وحتى ظهوره علينا أن نفترض أنه توفي ونتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية المناسبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء وفاة كيم جونج أون انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد نشرت مؤخراً تقريرًا عن الحالة الصحية الحرجة لزعيم كوريا الشمالية، بعد جراحة في القلب والأوعية الدموية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الصين أرسلت فريقاً طبياً إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن رحلة الأطباء والمسئولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية.

ولم تكشف المصادر أو الوكالة عن دور الفريق الطبي وعلاقته بصحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها إن وفداً من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بكين متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي .