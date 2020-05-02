تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في الصين

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​ أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة ب​فيروس كورونا​ المستجد أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة إلى ان الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضا من تسجيل ست ​حالات​ قادمة من الخارج في اليوم السابق". ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.