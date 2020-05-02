كاسترو عبد الله: الأزمة الاقتصادية هي نتيجة السياسات المتعاقبة للحكومات من 30 سنة الى الان

أعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين​ كاسترو عبد الله، في حديث تلفزيوني، ان "​لبنان​ ذاهب نحو الاسوأ من حيث الازمة التي يعاني منها حالياً، ويوجد عدد كبير من الموظفين الذين لا يتقاضون الرواتب، والبعض صرف من العمل بسبب الازمة الصحية الاخيرة".

ولفت عبدالله الى ان "بعض الشركات تقوم اليوم باستثمار أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد وذلك لصرف العمال والموظفين لديها، ومن غير الطبيعي او المقبول استغلال الموظف على مدى 30 عاماً وعندما المرور بأزمة صغيرة نقوم بالتخلي عنه ونغلق فوراً"، موضحاً ان "​الأزمة​ الاقتصادية هي نتيجة السياسات المتعاقبة للحكومات من 30 سنة الى الان والشركات استفادت من العديد من الامور التي قدمتها ​الدولة​، فهي اعطت اعفاءات من ​الضرائب​ وخفضت الاشتراكات واعطت اعفاءات بما يخص ​الجمارك​ وضريبة الدخل".