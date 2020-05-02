نقل وزير البناء الروسي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

أفادت وكالة "إنترفاكس" عن نقل وزير ​البناء​ الروسي فلاديمير ياكوشيف إلى المستشفى إثر إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجدّ.

ونقلت الوكالة عن ياكوشيف قوله "سأخضع لعلاج بإشراف الأطبّاء بأحد ​مستشفيات​" ​موسكو​، قائلًا إنّه سيبقى على تواصل مستمرّ. كما تأكّدت إصابة نائبه بفيروس كورونا، وفق المصدر نفسه.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ إصابته بكورونا.

Advertisements

وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس ​فلاديمير بوتين​ "عليّ الخضوع لحجر ذاتي واتّباع تعليمات الأطبّاء. من الضروري حماية زملائي"، واعداً بأن يبقى على تواصل مستمرّ "بشأن المواضيع الرئيسيّة كافّة"، ومقترحاً تكليف شخص أداء مهمّاته بدلًا منه.

ووقّع بوتين مرسوماً يتولّى بموجبه النائب الأوّل لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف مهمّات ميشوستين.

وسجّلت ​روسيا​ رسميّاً حتى اليوم 114431 إصابة بكوفيد-19 و1169 وفاة.