تسجيل 26 وفاة بفيروس كورونا و291 إصابة جديدة في باكستان

أعلنت ​باكستان​ عن تسجيل 26 وفاة ب​فيروس كورونا​ و291 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 والإصابات إلى 18092.

هذا وكانت قررت السلطات الباكستانية رفع القيود عن صلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان، وذلك بعدما كانت قد منعتها ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد 19".

واشار الرئيس الباكستاني عارف علوي الى إن صلوات الجماعة ستقام بالمساجد في رمضان لكن سيتم اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد التشاور مع كبار علماء الدين في باكستان، أصدر علوي خطة عمل من 20 نقطة تتضمن تدابير مثل جعل ارتداء الأقنعة في المساجد ضروريا، وأن يكون هناك وجود للشرطة في المساجد لضمان التباعد الاجتماعي.

وأضاف الرئيس الباكستاني أن الحكومة ستراجع وتغير أي جزء من سياستها بشأن المساجد خلال شهر رمضان إذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات أو إذا ارتفع عدد الحالات بشكل كبير.