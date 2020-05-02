تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

سجلت ​وزارة الصحة​ في ​المكسيك​ 1515 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد و113 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 20739 والوفيات إلى 1972.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيزجاتيل قد أعلن عن انتقال وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى المرحلة الثالثة التي تتميز بآلاف الإصابات في مناطق معينة وعدم القدرة على تتبع مصدرها.

ولفتت الحكومة في وقت سابق، إلى ان العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

يذكر ان الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور انتهج إستراتيجية صدمت العديد من مواطنيه فهو خاطب شعبه قائلا: "لا تتوقفوا عن الخروج، اذهبوا إلى المطاعم".