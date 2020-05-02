"أنصار الله": قتلى وجرحى باستهداف طيران التحالف منفذا جمركيا في البيضاء

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ سقوط قتلى وجرحى في غارات لطيران ​التحالف العربي​، على محافظة ​البيضاء​ وسط ​اليمن​.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن بيان لمصلحة ​الجمارك​ في ​صنعاء​، إن "​الطيران السعودي​ الاميركي استهدف، فجر اليوم، مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء بعدة غارات، ما أدى سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع".

وأضافت مصلحة الجمارك بصنعاء، في بيانها أنها "لم تتمكن من معرفة عدد القتلى والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي".

وذكرت أن "موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ ​الأمم المتحدة​ بإحداثياته عند بدء العمل به في محافظة البيضاء في شهر تشرين الثاني 2019م"، مؤكدةً أنه "المنفذ الرئيسي لتدفق الغذاء و​الدواء​ لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء ​الحديدة​".

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وأشارت إلى "تواجد مئات ​الشاحنات​ المحملة بالغذاء في المركز"، معتبرة القصف "استهدافاً للشعب اليمني ومحاصرته في الغذاء والدواء لاسيما في ظل مخاطر تفشي وباء ​كورونا​".

ولفتت إلى "أن الاستهداف ليس الأول للمواقع المدنية، فقد سبق للعدوان قصف مركز ميتم الجمركي أكثر من مرة ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي".

وأكدت أن "هذا الاستهداف هو الأعنف وأدى إلى الحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة".

وحمّلت مصلحة الجمارك في صنعاء، دول التحالف والأمم المتحدة، "المسؤولية الكاملة"، داعيةً الغرف التجارية إلى "التحرك"، والمنظمات الدولية إلى "حماية الأعيان المدنية والمواطنين من جرائم ​السعودية​ و​اميركا​".