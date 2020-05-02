ترامب يرفض التعليق على تقرير كوري شمالي حول ظهور علني لزعيم البلاد

رفض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الحديث عن ​تقرير​ كوري شمالي حول ظهور علني لزعيم البلاد ​كيم جونغ أون​ بعد تكهنات حول حالته الصحية.

وقال ترامب للصحفيين في ​البيت الأبيض​ "أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي ​بيونغ يانغ​، يوم الجمعة.