رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحديث عن تقرير كوري شمالي حول ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونغ أون بعد تكهنات حول حالته الصحية.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي بيونغ يانغ، يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرفض التعليق على تقرير كوري شمالي حول ظهور علني لزعيم البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.