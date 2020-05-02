1883 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أفاد إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتّحدة سجّلت 1883 وفاة إضافيّة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيّات من جراء الفيروس في ​الولايات المتحدة​ إلى 64700.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي ​الدولة​ الأكثر تضرّراً في ​العالم​ من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن المنظمين الأميركيين أجازوا استخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الحالات الطارئة.

يأتي هذا الإعلان، بعدما أظهرت التجارب السريريّة للعقار المضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة "جلعاد ساينسيس" أنه يُسرّع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات، وهي المرّة الأولى التي يكون فيها لأيّ دواء فائدة مثبتة ضدّ المرض.