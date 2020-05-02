ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 161703

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في ​ألمانيا​ ارتفع 945 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703.

وزاد عدد حالات الوفاة 94 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575.

وكانت السلطات الالمانية قد فرضت على المواطنين ارتداء الكمامات خارج المنزل الزامياً، في إطار جهود السيطرة على تفشّي فيروس كورونا.

هذا وتختلف حدّة القيود بين الولايات الألمانية الـ16 حيث تشهد بافاريا أكثر الإجراءات صرامة، فيما يسمح في برلين لزبائن المتاجر بعدم ارتداء الكمامات. وتتصرّف السلطات الألمانية بحذر بالغ حيال تخفيف الحظر المفروض في البلاد.