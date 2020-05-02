وكالة "يونهاب" تنشر صورا لزعيم كوريا الشمالية بعد اشاعة وفاته

نشرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية صورا للزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب وسط ​شائعات​ حول صحته ووفاته.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي ​بيونغ يانغ​، يوم الجمعة.

وأظهرت الصور كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.