وكالة "يونهاب" تنشر صورا لزعيم كوريا الشمالية بعد اشاعة وفاته

نشرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب وسط شائعات حول صحته ووفاته.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي بيونغ يانغ، يوم الجمعة.
وأظهرت الصور كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.
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