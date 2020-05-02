نقل وزير البناء الروسي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

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موسكو: نُقل وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسيّة الجمعة، وذلك غداة الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الروسي بالفيروس أيضًا.
نقلت وكالة إنترفاكس عن ياكوشيف قوله "سأخضع لعلاج بإشراف الأطبّاء بأحد مستشفيات" موسكو، قائلًا إنّه سيبقى على تواصل مستمرّ. كما تأكّدت إصابة نائبه بفيروس كورونا، وفق المصدر نفسه. والخميس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بكورونا.
قال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "عليّ الخضوع لحجر ذاتي واتّباع تعليمات الأطبّاء. من الضروري حماية زملائي"، واعدًا بأن يبقى على تواصل مستمرّ "بشأن الموضوعات الرئيسة كافّة"، ومقترحًا تكليف شخص أداء مهمّاته بدلًا منه.
وقّع بوتين مرسومًا يتولّى بموجبه النائب الأوّل لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف مهمّات ميشوستين. وسجّلت روسيا رسميًّا حتى اليوم 114431 إصابة بكوفيد-19 و1169 وفاة.
ومدد بوتين الإغلاق حتى 11 مايو، مشيرًا إلى أن الرفع التدريجي للعزل قد يبدأ اعتباراً من 12 مايو. واعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال "صعبًا". ويشتكي الأطباء الروس منذ بدء تفشي الفيروس من النقص في معدات الحماية والفحوص.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا
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