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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام.
وأضاف "شوقي"، أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثانٍ لأن التربية قبل التعليم.
ولفت، "نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية قبل التعليم.. شوقي: كل من أدى الامتحان بمجهوده ناجح ويكشف مصير الغشاشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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