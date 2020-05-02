كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 05:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر دون وفيات.. الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفيات، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في البداية بمدينة ووهان بالصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، حيث أصاب نحو 3 ملايين و400 ألف شخص، وقتل ما يقارب 240 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.