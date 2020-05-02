أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون بعد اختفائه لثلاثة أسابيع

قص الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، شريط افتتاح مصنع للأسمدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت، في أول ظهور له عبر الإعلام الرسمي، منذ أن بدأت تسري تكهنات بشأن صحته الشهر الماضي.

وقالت الوكالة، إن كيم “حضر الاحتفال” الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم” حسب المصدر ذاته.

ولم يظهر كيم علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي