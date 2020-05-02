الأهلي في الصدارة.. جماهير الرجاء وفريق القرن “تشعل” الصراع على أفضل شعار في العالم

خطف فريق الأهلي المصري الصدارة المؤقتة لأحسن شعار في العالم من الرجاء، الذي ظل مسيطرا على الترتيب العام المؤقت إلى غاية منتصف اليوم الجمعة.
وقفز الفريق المصري إلى الصدارة بما مجموعه 423.800، متبوعا بالرجاء برصيد 413.800 ثم فريق فلومينينسي بما مجموعه 113.500.
ويحتل فريق فنربخشة المركز الرابع متبوعا بكل من ريال مدريد وكولوكولو، وليفربول سابعا، ثم سيسكا ثامنا، وبرشلونة تاسعا، في وقت يحتل فيه فريق بيسيكطاش التركي المركز العاشر.
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