في عز أيام رمضان..العثور على جثة رضيع حديث الولادة بأحد أحياء بطنجة

عثر مواطنون زوال يوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة بمنطقة سيدي ادريس بطنجة. وحسب مصدر مطلع، فإن سكان حي الهداية “مرس الخير” بمنطقة سيدي إدريس عثروا على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة وسط قطعة قماش بإحدى زوايا الحي. وذكر المصدر نفس، أنه تم نقل الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى دو طوفار بطنجة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم فتح تحقيق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات وفاته.

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