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الصين تسجل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضا من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق. ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

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