- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً على الأقلّ جرّاء أعمال شغب داخل سجن في فنزويلا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
صورة أرشيفية
أدّت أعمال شغب داخل سجن فنزويلي الجمعة إلى مقتل 17 شخصاً على الأقلّ، وإصابة تسعة آخرين بجروح بينهم مدير السجن، بحسب ما أكّد تقرير عسكري.
وأشار التقرير إلى أنّ "اضطرابات طالت النظام العامّ" داخل سجن لوس يانوس في غاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق "سياج أمني في محاولة هروب جماعي".
ولفت إلى أنّ حصيلة الضحايا تبلغ حتّى الآن 17 قتيلاً وتسعة جرحى، موضحاً أنّها مرشّحة للارتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلاً على الأقلّ جرّاء أعمال شغب داخل سجن في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.