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17 قتيلاً على الأقلّ جرّاء أعمال شغب داخل سجن في فنزويلا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

أدّت أعمال شغب داخل سجن فنزويلي الجمعة إلى مقتل 17 شخصاً على الأقلّ، وإصابة تسعة آخرين بجروح بينهم مدير السجن، بحسب ما أكّد تقرير عسكري.

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وأشار التقرير إلى أنّ "اضطرابات طالت النظام العامّ" داخل سجن لوس يانوس في غاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق "سياج أمني في محاولة هروب جماعي".

ولفت إلى أنّ حصيلة الضحايا تبلغ حتّى الآن 17 قتيلاً وتسعة جرحى، موضحاً أنّها مرشّحة للارتفاع.

 

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